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Тульские полицейские на транспорте рассказали, как раскрыли кражу подстаканников в поезде

Тульские полицейские на транспорте рассказали, как раскрыли кражу подстаканников в поезде

А вы знаете, что бывает за кражу подстаканников РЖД? Статья за кражу, подписка о невыезде и суд.

Сотрудники транспортной полиции Тулы рассказали как задержали 53-летнюю жительницу Щекино, которая стащила из купе проводника два стакана с подстаканниками с символикой РЖД. Преступление случилось в поезде Москва — Курск. Женщину быстро установили по камерам видеонаблюдения. 
 
Она призналась, дала подписку о невыезде и стала подследственной по уголовному делу о краже с проникновением в помещение. 

К слову, на OZON подстаканники РЖД стоят от 1500 рублей. На ответственность за кражу по УК РФ вполне хватает.

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