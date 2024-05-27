Тульские полицейские на транспорте рассказали, как раскрыли кражу подстаканников в поезде

А вы знаете, что бывает за кражу подстаканников РЖД? Статья за кражу, подписка о невыезде и суд.

Сотрудники транспортной полиции Тулы рассказали как задержали 53-летнюю жительницу Щекино, которая стащила из купе проводника два стакана с подстаканниками с символикой РЖД. Преступление случилось в поезде Москва — Курск. Женщину быстро установили по камерам видеонаблюдения.



Она призналась, дала подписку о невыезде и стала подследственной по уголовному делу о краже с проникновением в помещение.

К слову, на OZON подстаканники РЖД стоят от 1500 рублей. На ответственность за кражу по УК РФ вполне хватает.