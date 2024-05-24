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В Тульской области нашли 44 новых участка для строительства жилья
Фото из архива Myslo

В Тульской области нашли 44 новых участка для строительства жилья

Выбрать подходящий участок для себя может любой желающий, достаточно зайти на соответствующий сайт.

В Управлении Росреестра по Тульской области состоялось заседание оперативного штаба по вопросам анализа эффективности использования земельных участков для жилищного строительства. В итоге было выявлено 44 земельных участка и территории, пригодных для жилищного строительства, общей площадью 145418 кв. м.

– В помощь гражданам, инвесторам и застройщикам на базе Публичной кадастровой карты был создан сервис «Земля для стройки». Он позволяет получить точную и актуальную информацию о землях, предназначенных для жилищного строительства. Достаточно перейти на сайт, выбрать участок и посмотреть его характеристики: расположение, площадь и т. д., – рассказала заместитель руководителя тульского Управления Росреестра Татьяна Трусова.

Любое заинтересованное лицо может подать обращение и отправить форму для предоставления земельного участка и реализации на нем своего проекта: частного или многоквартирного дома.

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Фотограф:
вчера, в 22:30 +1
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