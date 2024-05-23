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На тульской железной дороге прошли масштабные учения спасателей и бригад скорой помощи

На тульской железной дороге прошли масштабные учения спасателей и бригад скорой помощи

Мероприятия состоялись 22 мая в Туле.

По легенде на железной дороге произошло ДТП с участием автомобиля и пассажирского поезда. С рельсов сошел вагон с двумя цистернами. Одна из емкостей с дизельным топливом загорелась, пострадали люди.

Как рассказали в региональном МЧС, показательное тушение организовали в условиях, максимально приближенных к реальности. Отработали поиск и спасение «пострадавших», устранение течи химически опасного вещества и установку водяной завесы. 

— В группировку сил и средств РСЧС вошли 35 единиц техники и 119 человек, в том числе от МЧС России 36 человек и 11 единиц техники, — отметили в ведомстве.

Мобильный медицинский отряд Тульского центра медицины катастроф
также оказывал помощь «пострадавшим»: отработал развертывание пневмокаркасных модулей, выполняющих функции приемно-сортировочного отделения.

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Как отметили в региональном минздраве, бригады скорой помощи эвакуировали «пострадавших» в лечебные учреждения области. Для быстрой и бережной транспортировки пациентов с тяжелыми повреждениями привлекли вертолет санавиации. Действия сотрудников Центра координировались из передвижного оперштаба.

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После мероприятия медалями и благодарностями наградили наиболее отличившихся в служебной деятельности сотрудников тульского МЧС России, областных спасателей, а также представителей РЖД.

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РЖДГУ МЧС по Тульской области

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