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Россияне назвали фестиваль «Дикая Мята» одним из самых популярных в стране

Россияне назвали фестиваль «Дикая Мята» одним из самых популярных в стране

Масштабный музыкальный праздник проходит в Тульской области каждое лето.

Всероссийское исследование, проведенное компанией OMI (Online Market Intelligence), показало, что среди музыкальных фестивалей наиболее известны VK Fest, «Дикая Мята» и «Нашествие».

Рассказываем о фестивалях подробнее.

VK Fest — признан самым любимым музыкальным событием городского формата. В этом году фестиваль пройдет в пяти городах — Уфе, Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

На фестивале выступят 25/17, Тимати, «Три дня дождя», Ноггано, Cream Soda, HammAli & Navai, Mary Gu, OG Buda, Валя Карнавал, Shaman и другие популярные исполнители.

Официальный сайт: https://vkfest.ru/.

«Дикая Мята» — крупнейший независимый музыкальный фестиваль, ежегодно проходящий в Тульской области. Сейчас фестиваль «Дикая Мята» признан самым популярным загородным опен-эйром России.

В этом году фестиваль пройдет 14–16 июня, на шести сценах выступят The Hatters, Вячеслав Бутусов с программой «40 лет Nautilus Pompilius», Zoloto, Drummatix, Дайте танк (!), Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, «Базар», polnalyubvi, «Нейромонах Феофан», Алена Швец, Найк Борзов, Юлия Пересильд и группа «Мандрагора», Антоха МС и другие как самые именитые артисты страны, так и набирающие популярность молодые музыканты.

Официальный сайт: https://mintmusic.ru/.

«Нашествие» — крупнейший в России фестиваль русского рока, основанный радиостанцией «Наше радио». Последний раз фестиваль проходил летом 2019 года.

Официальный сайт: https://nashestvie.ru/.

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