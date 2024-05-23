  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Конфликт из-за собаки в ЦПКиО: пенсионер получил сотрясение мозга - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Конфликт из-за собаки в ЦПКиО: пенсионер получил сотрясение мозга

Конфликт из-за собаки в ЦПКиО: пенсионер получил сотрясение мозга

Потерпевший отогнал от себя животное, а владелец собаки за это ударил мужчину по голове.

В редакцию Myslo обратился туляк, ставший свидетелем неприятнейшего инцидента в Центральном парке Тулы. По словам мужчины, 22 мая на его глазах владелец собаки избил 71-летнего пенсионера.

Пожилой мужчина делал зарядку около лавочки, когда к нему подбежала небольшая собака и начала на него бросаться. Владельцы собаки — видимо, семейная пара, — не посчитавшие нужным нацепить на животное поводок, заявили, что пёс «просто играет». По словам очевидца, пенсионер ногой отогнал от себя собаку, а в ответ на это хозяин пса со всего размаха ударил его по лицу. 

Потерпевший свалился и ударился головой об асфальт. Очевидец вызвал скорую. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пожилого мужчины сотрясение мозга, а потом госпитализировали его.

Владельцы собаки, по словам очевидца, сразу после конфликта поспешили удалиться.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:50 +2
Другие статьи по темам
Прочее
конфликтпаркТулаударил пенсионерапроисшествия
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области пассажир убил водителя грузовика из-за оскорбления: суд огласил приговор
В Тульской области пассажир убил водителя грузовика из-за оскорбления: суд огласил приговор
На тульской железной дороге прошли масштабные учения спасателей и бригад скорой помощи
На тульской железной дороге прошли масштабные учения спасателей и бригад скорой помощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.