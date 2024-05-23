Конфликт из-за собаки в ЦПКиО: пенсионер получил сотрясение мозга

Потерпевший отогнал от себя животное, а владелец собаки за это ударил мужчину по голове.

В редакцию Myslo обратился туляк, ставший свидетелем неприятнейшего инцидента в Центральном парке Тулы. По словам мужчины, 22 мая на его глазах владелец собаки избил 71-летнего пенсионера.

Пожилой мужчина делал зарядку около лавочки, когда к нему подбежала небольшая собака и начала на него бросаться. Владельцы собаки — видимо, семейная пара, — не посчитавшие нужным нацепить на животное поводок, заявили, что пёс «просто играет». По словам очевидца, пенсионер ногой отогнал от себя собаку, а в ответ на это хозяин пса со всего размаха ударил его по лицу.

Потерпевший свалился и ударился головой об асфальт. Очевидец вызвал скорую. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пожилого мужчины сотрясение мозга, а потом госпитализировали его.

Владельцы собаки, по словам очевидца, сразу после конфликта поспешили удалиться.