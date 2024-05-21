«Полгода живем почти без воды»: в частном секторе Плавска жалуются на слабый напор воды, а их кормят обещаниями

Такой напор воды у жителей Плавска с конца осени. Фото Ирмы Галдиной.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Ирма Галдина. Ее родители проживают в доме № 35 на улице Набережной в Плавске. Проблемы с водоснабжением, по словам Ирмы, начались осенью: в конце октября в их районе случился прорыв трубопровода. Родителям пришлось самостоятельно искать место прорыва, Ирма же написала в администрацию с жалобами на плохой напор воды.

Согласно ответу муниципалитета, на место направили комиссию, которая зафиксировала прорыв трубы и устранила его. Ситуация у жителей не изменилась: по словам Ирмы, вода из крана еле капает. Чтобы как-то воспользоваться ею, приходится ставить таз и набирать «в час по чайной ложечке».

— Такая же ситуация у соседей. В частном секторе — 15 домов, и у всех проблемы с водой. Иногда по вечерам, когда большой разбор, воды не бывает вовсе, — рассказала Ирма.

Недовольные жильцы продолжали писать жалобы и в районную администрацию, и в правительство.

— Куда мы только не жаловались — и бывшему губернатору, и в прокуратуру. Все «спускается» главе города, а дальше — ничего.

После множества обращений жителей министерство ЖКХ по Тульской области сообщило, что 27 февраля на место выезжала комиссия, которая обнаружила прорыв водопровода возле реки Мармыжки.

— Принято решение о замене участка трубопровода методом горизонтального бурения с заменой водопроводного колодца в районе д. № 23 по ул. Набережной, — сказано в ответе ведомства.

Так, по документам утечку обещали устранить до 15 марта 2024 года. Но… воз и ныне там, воду жители продолжают набирать в тазики. В своем ответе от 19 апреля администрация муниципалитета сообщила: работы по замене проблемного участка начались лишь 18 марта, завершить их планируют 1 июня. В ответе от 20 мая сроки сдвинулись уже на 26 июня.

Но начинались ли работы вообще? Ирма и ее родители, проживающие в частном секторе, никаких работ не замечали.

Что говорит администрация

Myslo связался с муниципалитетом. В городском управлении строительства и ЖКХ утверждают: вода есть. А еще сослались на ответы многочисленных проверок:

— Давление есть, в точке водозабора оно составляет от 1,6 до 1,8 атм. По закону это соответствует норме. Люди с водой. Может, в часы большого разбора, когда все открывают кран, напор падает. Мы о проблеме на данном участке знаем. Потенциальный подрядчик выезжал на место, пытались проложить новый водопровод под речкой, но мощностей оборудования не хватило, чтобы пробурить почву. Контракта пока нет, поскольку объем работы только оценивается. Потенциальный подрядчик — ООО «Центр». В ближайшее время должны заключить контракт и до обещанного срока провести работы.

Myslo будет следить за развитием ситуации в Плавске.