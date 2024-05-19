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В Туле наградили победителей Всероссийского конкурса исполнителей народной песни

В Туле наградили победителей Всероссийского конкурса исполнителей народной песни

19 мая в Тульской областной филармонии подвели итоги XIII Всероссийского конкурса «Песни родины Л. Н. Толстого».

В этом году на конкурс поступило 175 заявок из 12 субъектов России. По итогам заочного прослушивания в финал вышли 85 конкурсных номеров и 250 участников. 

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На церемонии награждения участников приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

«Сегодня очень важно обращаться к нашим национальным традициям: беречь, изучать и повышать интерес молодого поколения к историко-культурному наследию России. Конкурс „Песни родины Л. Н. Толстого“ вносит особый вклад в эту важную миссию. А возрастающая популярность фестиваля среди молодежи говорит о правильном направлении наших действий», — сказала Татьяна Рыбкина. 

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Она наградила лауреатов конкурса. Обладателем Гран-при творческого состязания стал ансамбль «Межа» из Твери.

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