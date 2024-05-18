Волонтёры «ЛизыАлерт» расскажут тулякам, как искать пропавших людей

Ознакомительная лекция для всех желающих состоится в понедельник, 20 мая.

Вы слышали об отряде «ЛизаАлерт», видели ориентировки в соцсетях и хотели бы помочь в поисках пропавших людей, но не знаете, с чего начать? Начните с «???????новичковой» лекции, которая расскажет всем желающим о целях и задачах отряда.

Опытные поисковики объяснят, как проходят поисково-спасательные работы и как можно помочь вернуть «???????потеряшку» домой. Очередное занятие пройдёт в понедельник, 20 мая, в 19.00, в конференц-зале отеля «???????Азимут» по адресу: Тула, ул. Советская, д. 3.

Задать интересующие вопросы можно по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна), а зарегистрироваться на встречу – тут.