Нарушения санитарных требований: в Туле прокуратура проверила детский сад и школу

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Зареченского района Тулы проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в дошкольном и образовательном учреждениях МБДОУ «Детский сад № 24» и МБОУ «Центр образования № 10 имени А. В. Чернова».

В нарушение правил пищевые котлы хранили в цехе для обработки сырой продукции, отсутствовали маркировки моечной ванны для обработки сырых кур. В группах потрескалось напольное покрытие, нарушался уровень освещённости в помещении, а в учебных кабинетах использовался линолеум как напольное покрытие. Кроме того, спортивный зал требовал ремонта, в классном журнале не оформлялись листы здоровья на каждого ребенка, а интерактивные доски в учебных кабинетах располагались не по центру фронтальной стены классного помещения. Расписание занятий составлялось без учета дневной динамики умственной работоспособности и шкалы трудности учебных предметов.

Прокуратура района внесла директорам учреждений представления. Должностные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 19 000 рублей.