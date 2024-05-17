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Нарушения санитарных требований: в Туле прокуратура проверила детский сад и школу
Фото прокуратуры Тульской области.

Нарушения санитарных требований: в Туле прокуратура проверила детский сад и школу

Должностные лица привлечены к ответственности.

Прокуратура Зареченского района Тулы проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в дошкольном и образовательном учреждениях МБДОУ «Детский сад № 24» и МБОУ «Центр образования № 10 имени А. В. Чернова».

В нарушение правил пищевые котлы хранили в цехе для обработки сырой продукции, отсутствовали маркировки моечной ванны для обработки сырых кур. В группах потрескалось напольное покрытие, нарушался уровень освещённости в помещении, а в учебных кабинетах использовался линолеум как напольное покрытие. Кроме того, спортивный зал требовал ремонта, в классном журнале не оформлялись листы здоровья на каждого ребенка, а интерактивные доски в учебных кабинетах располагались не по центру фронтальной стены классного помещения. Расписание занятий составлялось без учета дневной динамики умственной работоспособности и шкалы трудности учебных предметов.

Прокуратура района внесла директорам учреждений представления. Должностные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 19 000 рублей.

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