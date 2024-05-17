Более 1,2 тысячи тульских семей с начала года оформили ежемесячную выплату из материнского капитала

Выплату можно получить на каждого ребенка до трех лет, если средний доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

То есть в Тульской области для получения ежемесячной выплаты доход должен составлять не более 30 906 рублей на человека. Имущественная обеспеченность родителей при этом не учитываются.

Размер выплаты из материнского капитала равен прожиточному минимуму ребенка в регионе на момент подачи заявления. В настоящее время в Тульской области он составляет 14 989 рублей в месяц. При изменении величины прожиточного минимума в регионе ежемесячная выплата пересчитывается в беззаявительном порядке.

Напомним, материнский капитал выплачивается семьям с детьми с 2007 года. После индексации с 1 февраля 2024 года максимальная сумма капитала выросла до 833 тыс. рублей.

Сумма капитала на первого ребенка увеличилась до 630,4 тыс. рублей.

Родителям, уже получившим капитал на первенца, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.

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