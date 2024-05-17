  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Алексине изрешетили автобусную остановку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Более 1,2 тысячи тульских семей с начала года оформили ежемесячную выплату из материнского капитала

Более 1,2 тысячи тульских семей с начала года оформили ежемесячную выплату из материнского капитала

Выплату можно получить на каждого ребенка до трех лет, если средний доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

То есть в Тульской области для получения ежемесячной выплаты доход должен составлять не более 30 906 рублей на человека. Имущественная обеспеченность родителей при этом не учитываются.

Размер выплаты из материнского капитала равен прожиточному минимуму ребенка в регионе на момент подачи заявления. В настоящее время в Тульской области он составляет 14 989 рублей в месяц. При изменении величины прожиточного минимума в регионе ежемесячная выплата пересчитывается в беззаявительном порядке.

Напомним, материнский капитал выплачивается семьям с детьми с 2007 года. После индексации с 1 февраля 2024 года максимальная сумма капитала выросла до 833 тыс. рублей.

Сумма капитала на первого ребенка увеличилась до 630,4 тыс. рублей.

Родителям, уже получившим капитал на первенца, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.

Если у Вас остались вопросы, вы можете обратиться по номеру единого контакт-центра 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:26 0
Другие статьи по темам
Событие
материнский капиталвыплаты
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие скверы и зоны отдыха благоустроят в Тульской области в 2025 году?
Какие скверы и зоны отдыха благоустроят в Тульской области в 2025 году?
16% работодателей Тулы готовы принять на работу сотрудников с судимостью
16% работодателей Тулы готовы принять на работу сотрудников с судимостью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.