Какие скверы и зоны отдыха благоустроят в Тульской области в 2025 году?

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На голосование было выставлено по два пространства в 10 городах Тульской области с численностью жителей свыше 20 тысяч человек. Победителями стали:

в Туле — сквер им. Л. Н. Толстого,

в Новомосковске — сквер им. 239-й Стрелковой дивизии,

в Алексине — общественное пространство «Липовый сквер»,

в Богородицке — общественное пространство на ул. Центральной, в мкр-не Жданковском,

в Донском — сквер в мкр-не Руднев,

в Ефремове — досуговая зона в сквере «Знайка»,

в Киреевске — сквер «Бабочка»,

в Кимовске — зона отдыха в сквере в районе школы № 7,

в Узловой — зона отдыха «Трестовский пруд»,

в Щекино — общественная территория на пересечении ул. Емельянова и ул. Гагарина.

Рейтинговое голосование за объекты благоустройства общественных пространств проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 15 марта по 30 апреля. Принять участие в нем мог любой гражданин РФ старше 14 лет.