Какие скверы и зоны отдыха благоустроят в Тульской области в 2025 году?

На голосование было выставлено по два пространства в 10 городах Тульской области с численностью жителей свыше 20 тысяч человек. Победителями стали:
- в Туле — сквер им. Л. Н. Толстого,
- в Новомосковске — сквер им. 239-й Стрелковой дивизии,
- в Алексине — общественное пространство «Липовый сквер»,
- в Богородицке — общественное пространство на ул. Центральной, в мкр-не Жданковском,
- в Донском — сквер в мкр-не Руднев,
- в Ефремове — досуговая зона в сквере «Знайка»,
- в Киреевске — сквер «Бабочка»,
- в Кимовске — зона отдыха в сквере в районе школы № 7,
- в Узловой — зона отдыха «Трестовский пруд»,
- в Щекино — общественная территория на пересечении ул. Емельянова и ул. Гагарина.
Рейтинговое голосование за объекты благоустройства общественных пространств проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 15 марта по 30 апреля. Принять участие в нем мог любой гражданин РФ старше 14 лет.