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Какие скверы и зоны отдыха благоустроят в Тульской области в 2025 году?
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Какие скверы и зоны отдыха благоустроят в Тульской области в 2025 году?

Подведены итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства общественных пространств региона.

На голосование было выставлено по два пространства в 10 городах Тульской области с численностью жителей свыше 20 тысяч человек. Победителями стали:

  • в Туле — сквер им. Л. Н. Толстого,
  • в Новомосковске — сквер им. 239-й Стрелковой дивизии,
  • в Алексине — общественное пространство «Липовый сквер»,
  • в Богородицке — общественное пространство на ул. Центральной, в мкр-не Жданковском,
  • в Донском — сквер в мкр-не Руднев,
  • в Ефремове — досуговая зона в сквере «Знайка»,
  • в Киреевске — сквер «Бабочка»,
  • в Кимовске — зона отдыха в сквере в районе школы № 7,
  • в Узловой — зона отдыха «Трестовский пруд»,
  • в Щекино — общественная территория на пересечении ул. Емельянова и ул. Гагарина.

Рейтинговое голосование за объекты благоустройства общественных пространств проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 15 марта по 30 апреля. Принять участие в нем мог любой гражданин РФ старше 14 лет.

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