Миляев – Дюмину: «Мы были и будем вашей командой. Не подведем!»

Фото Алексея Пирязева.

На торжественном представлении временно исполняющего обязанности главы региона в Доме Дворянского собрания выступил Дмитрий Миляев:

— Я родился, вырос и всю жизнь проработал в Тульской области. И это дает мне моральное право от имени всех туляков поблагодарить Алексея Геннадьевича Дюмина за все то, что он сделал для нашего края. Лично мне выпала большая честь работать в команде Алексея Дюмина с 2016 года. Я благодарен и признателен за эту возможность, за бесценный опыт. Все эти годы мы вместе шли вперед, преодолевая трудности, исправляли ошибки, добивались успехов.

Алексей Геннадьевич, ваше ответственное отношение к делу и заботливое отношение к каждому человеку дали свои плоды: Тульская область стала успешным и активно развивающимся регионом. Без преувеличения вы — наш командир! И наставник. И таким будете для нас всегда. Вы задали величайшие темпы и стандарты работы. Теперь нам предстоит им соответствовать. Впереди много работы. Мы продолжим выполнять поставленные задачи, преумножать то, что вы сделали на благо региона за восемь лет.

Я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие Президента Владимира Путина, ваше доверие и ожидания туляков.

Мне много звонят и пишут туляки с просьбами передать вам слова благодарности и от души пожелать успехов. Вы без преувеличения в сердцах туляков, а Тула — не сомневаюсь — навсегда останется в вашем сердце.

Вы часто повторяете: «Своих не бросаем». Убежден, что каждый в этом зале на это надеется. А мы были и будем вашей командой. И не подведем вас, продолжим курс на развитие Тульской области, улучшение качества жизни туляков.