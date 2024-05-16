Банк России предлагает тулякам обменять монеты на купюры

Фото из архива Myslo

Акция «Сдай мелочь!» пройдёт в регионе с 20 мая по 2 июня.

Банки Тульской области, присоединятся к всероссийской акции «Монетная неделя», которая пройдёт при поддержке Банка России. Жители региона смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить деньги на счет без комиссии.

По данным регулятора, сейчас в обращении находится более 72 млрд монет. Если разделить их между всеми жителями нашей страны, то на каждого выйдет около 500 штук (примерно 850 рублей). Но в оборот возвращается лишь малая доля.

– Акция поможет вернуть скопившуюся у людей мелочь в оборот и сократить затраты на её чеканку. Деньги снова начнут работать в экономике, — отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.