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Банк России предлагает тулякам обменять монеты на купюры
Фото из архива Myslo

Банк России предлагает тулякам обменять монеты на купюры

Акция «Сдай мелочь!» пройдёт в регионе с 20 мая по 2 июня.

Банки Тульской области, присоединятся к всероссийской акции «Монетная неделя», которая пройдёт при поддержке Банка России. Жители региона смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить деньги на счет без комиссии.

По данным регулятора, сейчас в обращении находится более 72 млрд монет. Если разделить их между всеми жителями нашей страны, то на каждого выйдет около 500 штук (примерно 850 рублей). Но в оборот возвращается лишь малая доля.

– Акция поможет вернуть скопившуюся у людей мелочь в оборот и сократить затраты на её чеканку. Деньги снова начнут работать в экономике, — отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Cписок банковских отделений, участвующих в акции, можно найти на сайте.

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Фотограф:
сегодня, в 09:00 0
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Тульская областьТула

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