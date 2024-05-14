13-летняя Яна из Тулы поборется за победу в детском сезоне шоу «Кондитер»

Участники третьего сезона — дети и подростки от 9 лет. Юные кондитеры покажут взрослым, на что они способны, и докажут, что венчики, кисточки и лопатки детям не игрушки.

Среди претендентов на победу — 13-летняя тулячка Яна Радченко. На встречу с «королем тортов» Ренатом Агзамовым и членами жюри Яна принесла бисквитный торт с арахисом и крем-чизом. Если Яне удастся поразить бывалых кулинаров, она попадет в финал «Кондитер. Дети», где приготовит торт для звездного гостя. Лучший участник шоу пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны.

Удалось ли Яне из Тулы достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 14 мая, в 19.00 на телеканале «Пятница!».