Погода в Туле 15 мая: ветрено, до 18 градусов тепла

Фото из архива Myslo

По данным синоптиков, осадков не ожидается.

В среду в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер восточной четверти, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +13 до +18. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.