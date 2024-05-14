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Погода в Туле 15 мая: ветрено, до 18 градусов тепла
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 15 мая: ветрено, до 18 градусов тепла

По данным синоптиков, осадков не ожидается.

В среду в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер восточной четверти, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +13 до +18. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

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