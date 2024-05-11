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В Пролетарском районе Тулы загорелась квартира
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В Пролетарском районе Тулы загорелась квартира

Пожарных вызвали поздно вечером 10 мая.

Огнеборцы выехали на сообщение о происшествии в 23.04. Возгорание произошло в девятиэтажном доме № 136 по ул. Ложевой.

Как уточнили в ГУ МЧС по Тульской области, загорелась пища на плите. Пострадавших нет. 

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ГУ МЧС по Тульской областиПролетарский районЛожеваяулица Ложевая
 

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