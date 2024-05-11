В Пролетарском районе Тулы загорелась квартира

Фото "Тула Жесть Телеграм"

Огнеборцы выехали на сообщение о происшествии в 23.04. Возгорание произошло в девятиэтажном доме № 136 по ул. Ложевой.

Как уточнили в ГУ МЧС по Тульской области, загорелась пища на плите. Пострадавших нет.