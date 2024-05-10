Тулу ждет масштабное отключение воды

15 мая с 8.00 до 00.00 16 мая будет прекращена подача воды по следующим адресам:
В Пролетарском районе:
- ул. Пролетарская,
- ул. Степанова,
- ул. Декабристов,
- ул. Марата,
- ул. Плеханова,
- ул. Гармонная,
- ул. Замочная,
- ул. Кирова,
- ул. Чапаева,
- ул. Калинина,
- ул. Епифанская,
- ул. Металлургов, 89, 106, 108,
- ул. Ложевая,
- ул. Серова,
- ул. Осташова,
- ул. Каракозова,
- ул. Вяземская,
- Веневское шоссе,
- ул. Сызранская,
- ул. Индустриальная,
- ул. К. Маркса,
- Демидовская плотина.
В Центральном районе:
- ул. Кауля,
- ул. Оборонная,
- ул. Староникитская,
- ул. Новомосковская,
- ул. Ак.Павлова, д. 34-г,
- М. Смирнова,
- ул. Пирогова,
- ул. Тургеневская,
- ул. Пушкинская,
- ул. Советская,
- ул. Рязанская,
- ЖК «Суворовский»,
- ЖК «Левобережный»,
- ЖК «Времена года»
- Юго-Восточный микрорайон,
- пос. Басово-Прудный, пос. Старо-Басово.
Пониженное давление холодного водоснабжения будет по следующим адресам:
- ул. Советская,
- ул. Ленина,
- ул. Бр. Жабровых
- ул. Лейтейзена,
- Красноармейский проспект,
- ул. Ф. Смирнова,
- ул. Сойфера,
- ул. Мосина,
- ул. Революции,
- ул. Фрунзе.
- п. Менделевский,
- п. Южный,
- п. Трудовой,
- п. Восточный,
- п. Угольный,
- п. Октябрьский.
Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с подготовкой Медвенско-Осетровского водозабора к зиме.
По окончании работ возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.