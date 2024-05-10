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Тульский блогер обвинил Агутина в сатанизме: певец отсудил у него еще более 200 тыс. рублей
Кадр из видео.

Тульский блогер обвинил Агутина в сатанизме: певец отсудил у него еще более 200 тыс. рублей

Ранее Агутин уже отсудил у туляка один миллион — за моральный вред.

Певец Леонид Агутин второй раз судился с тульским блогером Ильей Мамаевым. Напомним, осенью 2020 года Мамаев опубликовал в YouTube видео с заявлением о программировании людей Агутиным через клип на песню «Включите свет». В ролике туляк 54 минуты рассуждал о намеках на «число дьявола» и «закат человеческий», намекнув на связь певца с масонами.

Музыкант подал в суд и выиграл — блогер должен был удалить ролик и выплатить Агутину миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. 

После этого певец подал еще один иск к Мамаеву — он потребовал взыскать с него миллион рублей в качестве судебных издержек. Как сообщает телеграм-канал «SHOT», требование артиста удовлетворили частично — определили взыскать в пользу Агутина 241 тысячу рублей: 217,8 тысячи — с блогера и 23,7 тысячи — с владельца сайта, на котором был размещен злополучный ролик.

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