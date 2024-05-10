Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На матч пришли более 3000 жителей и гостей региона.

9 мая в Туле состоялся хоккейный матч между национальными сборными России и Республики Беларусь. На матче присутствовал губернатор Алексей Дюмин.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поблагодарил Алексея Дюмина за развитие спорта в регионе.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу сборной России.

Алексей Дюмин вместе с руководством Федерации хоккея России (ФХР) поздравили сборную страны после матча.

Напомним, хоккейный матч международного уровня регион принимает уже в третий раз. С инициативой провести одну из игр Большого тура Сборной молодых звёзд России в Туле выступила ФХР. Губернатор Алексей Дюмин поддержал это предложение.

Такие масштабные спортивные мероприятия помогают популяризировать спорт, что является одной из целей нацпроекта «Демография».