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Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии в Туле

На матч пришли более 3000 жителей и гостей региона.

9 мая в Туле состоялся хоккейный матч между национальными сборными России и Республики Беларусь. На матче присутствовал губернатор Алексей Дюмин.   

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поблагодарил Алексея Дюмина за развитие спорта в регионе. 

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу сборной России. 

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Алексей Дюмин вместе с руководством Федерации хоккея России (ФХР) поздравили сборную страны после матча. 

Напомним, хоккейный матч международного уровня регион принимает уже в третий раз. С инициативой провести одну из игр Большого тура Сборной молодых звёзд России в Туле выступила ФХР. Губернатор Алексей Дюмин поддержал это предложение.

Такие масштабные спортивные мероприятия помогают популяризировать спорт, что является одной из целей нацпроекта «Демография».

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