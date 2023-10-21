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Тульский блогер обвинил Агутина в сатанизме: певец требует с него еще 1 млн рублей

Тульский блогер обвинил Агутина в сатанизме: певец требует с него еще 1 млн рублей

Ранее Агутин уже отсудил у блогера 1 миллион — за моральный вред. Такую же сумму он хочет получить за судебные издержки.

Осенью 2020 года тульский блогер Илья Мамаев опубликовал в YouTube видео с заявлением о программировании людей Агутиным через клип на песню «Включите свет». В ролике блогер 54 минуты рассуждал о намеках на «число дьявола» и «закат человеческий», намекнув на связь певца с масонами.

— Данный персонаж настолько эмоционально воспринял мой видеоклип «Включите свет», что увидел там море цифр, указывающих на мою связь с мировым масонством, что бы это ни значило, мировыми заговорами и глобальным похолоданием, что привело к вымиранию мамонтов много лет назад. Я отдал это дело юристу, — комментировал Леонид Агутин эту историю.

Суд полностью удовлетворил иск музыканта и обязал блогера не только удалить ролик, но и выплатить 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. А теперь Агутин намерен взыскать в Мамаева еще миллион рублей — именно в такую сумму музыкант оценил судебные издержки. 

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сегодня, в 14:14 +4
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