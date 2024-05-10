Как будут работать тульские больницы с 10 по 12 мая

Фото Алексея Пирязева.

Поликлиники

10 мая — с 8.00 до 18.00;

11 мая — с 8.00 до 18.00;

12 мая — с 9.00 до 15.00.

С 13 мая в штатном режиме.

В это время во всех поликлиниках ведёт прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, обслуживаются вызовы на дом, работают кабинеты флюорографии и рентгенографии.

Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов размещены на портале минздрава в разделе «Сервисы».

Стоматологическая помощь

Отделения и филиалы стоматологической поликлиники работают с 9.00 до 15.00. В эти же дни с 15.00 до 9.00 следующего дня работает неотложная помощь в Горбольнице № 7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97-а. В остальные дни стоматологическая поликлиника работает в обычном режиме.

Областные медучреждения

12 мая специалисты профильных областных медучреждений ведут прием по графику воскресенья. 10 и 11 мая — по графику субботы. С 13 мая в штатном режиме. Это детская областная больница, клинико-диагностический центр областной больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Клинический центр детской психоневрологии.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина на ул. Первомайской, д. 13, Горбольнице № 11 г. Тулы на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в Тульской детской областной клинической больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Жители районов могут обратиться за помощью специалистов в ближайшую центральную районную больницу.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Контактные центры минздрава

Горячая линия минздрава Тульской области 8-800-4444-003 будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефоны центра записи на прием к врачу (для жителей Тулы — 33−83−77 и для жителей Тульской области — 8−800−450−33−03) работают ежедневно по графику, который размещен на сайте Доктор71. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

Контакт-центры поликлиник работают по графику своих медучреждений.