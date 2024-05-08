Снова заморозки до -3 градусов: В Туле объявлен оранжевый уровень опасности

В ночь на 9 мая в Тульской области ожидаются заморозки до -3 градусов. Такие прогнозы дают синоптики Гидрометцентра. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
Отметим, что такая ситуация во всем ЦФО.
Ближайшей ночью температура воздуха в регионе опустится ниже нуля.
В ночь на 9 мая в Тульской области ожидаются заморозки до -3 градусов. Такие прогнозы дают синоптики Гидрометцентра. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
Отметим, что такая ситуация во всем ЦФО.
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