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Снова заморозки до -3 градусов: В Туле объявлен оранжевый уровень опасности
Фото Алексея Пирязева.

Снова заморозки до -3 градусов: В Туле объявлен оранжевый уровень опасности

Ближайшей ночью температура воздуха в регионе опустится ниже нуля.

В ночь на 9 мая в Тульской области ожидаются заморозки до -3 градусов. Такие прогнозы дают синоптики Гидрометцентра. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

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Отметим, что такая ситуация во всем ЦФО.

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