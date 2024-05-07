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В Тульской области отслеживают температурный режим на социальных объектах
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области отслеживают температурный режим на социальных объектах

Министр ЖКХ региона Олег Дючков провел заседание штаба по жизнеобеспечению в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В Тульской области резко похолодало – по прогнозам, ночью столбики термометров могут опуститься до -2 градусов. Олег Дючков поручил главам муниципалитетов держать на особом контроле ситуацию с обеспечением температурного режима в социальных учреждениях.

Особое внимание следует уделять объектам с круглосуточным пребыванием людей и принять все меры для обеспечения нормативной температуры в помещениях.

Кроме того, в регионе ожидается усиление ветра до 19 м/с, в связи с чем службы жизнеобеспечения приведены в режим повышенной готовности. Ожидается, что температура воздуха нормализуется до конца недели.

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