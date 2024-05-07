Тульские коммунальщики устраняют подтопления на улицах

Для этой работы собраны дополнительные бригады, которые вместе с диспетчерами ЕДДС выявляют и ликвидируют подтопления. Прочистка дождеприемных решеток от грязи и мусора прошла на ул. Демонстрации, Мосина, Советской и других.

Это необходимо для обеспечения беспрепятственного пропуска поверхностных вод через системы ливневой канализации. Откачку ливневых вод с дорог и тротуаров выполняют с применением комбинированной каналопромывочной машины и мотопомп.

Пресс-служба администрации отмечает, что ливневая канализация в Туле находится в работоспособном состоянии, а мероприятия по её обслуживанию проводятся регулярно.