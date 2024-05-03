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В Туле закончился ремонт площади Ленина

В Туле закончился ремонт площади Ленина

Публикуем свежие фотокарточки.

В Туле завершены работы по ремонту площади Ленина. В настоящий момент там заменили асфальтовое покрытие, бордюрные камни, нанесли дорожную разметку.

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Напомним, ремонтные работы на главной площади города начались 8 апреля:

— Последний раз ремонт на площади делали более 10 лет назад. В рамках содержания объекта регулярно проводились работы по заделке швов и локальному ямочному ремонту. Также была проведена экспертиза, которая показала локальные разрушения и трещины в покрытии. Поэтому было принято решение провести здесь комплексный ремонт верхних слоёв асфальтобетона, — говорил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин.

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сегодня, в 10:58 −1
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