В Туле закончился ремонт площади Ленина

В Туле завершены работы по ремонту площади Ленина. В настоящий момент там заменили асфальтовое покрытие, бордюрные камни, нанесли дорожную разметку.

Напомним, ремонтные работы на главной площади города начались 8 апреля:

— Последний раз ремонт на площади делали более 10 лет назад. В рамках содержания объекта регулярно проводились работы по заделке швов и локальному ямочному ремонту. Также была проведена экспертиза, которая показала локальные разрушения и трещины в покрытии. Поэтому было принято решение провести здесь комплексный ремонт верхних слоёв асфальтобетона, — говорил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин.