В Центральном парке Тулы люди застряли на карусели

Инцидент произошел вечером 29 апреля в Центральном парке им. П.П. Белоусова в Туле. Из-за технической неисправности остановилась с цепочная карусель. На высоте оказались заблокированы дети.

Специалисты МЧС России и сотрудники городской службы спасения сняли с развлекательного аттракциона 16 человек.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников МЧС России и городских спасателей никто не пострадал.

Прокуратура Тульской области организовала проверку соблюдения требований к безопасности аттракционов и их эксплуатации, проведение которой поручено прокуратуре Советского района г. Тулы.

Также в ходе проверки будет дана правовая оценка действий должностных лиц контролирующих органов, в компетенции которых находятся вопросы организации безопасного досуга граждан, включая детей, в общественных местах. При необходимости по результатам проверки ведомство примет меры прокурорского реагирования.