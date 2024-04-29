Как изменится расписание пригородных поездов в Тульской области на майских праздниках

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В майские праздники изменится график движения пригородных поездов в Тульской области и экспрессов «Тула - Москва».

Движение поездов будет организовано следующим образом:

6 - 8 мая - расписанием субботы;

1 и 9 мая - воскресенья.

Пригородные поезда № 6914/6913, 6906/6905 сообщением «Калуга-1–Тула» и №6904/6903, 6916/6915 сообщением «Узловая–Калуга-1» будут курсировать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Кроме того, Московская железная дорога совместно с АО «Центральная ППК» назначила дополнительные экспрессы:

№ 7030 «Тула - Москва» 28 апреля - 1 мая, 4-5, 9-12 мая;

№ 7031 «Москва - Тула» 28 апреля - 1 мая, 4-5, 9-12 мая;

№ 7051 «Москва - Тула» 27 апреля, 8 мая;

№ 7041 «Москва - Тула» 27 апреля;

№ 7040 «Тула - Москва» 28 апреля;

№ 7302/7304 «Узловая - Венёв - Москва» 28 апреля;

№ 7305/7307 «Москва - Венёв - Узловая» 28 апреля.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».