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Туляки рассказали, на каких площадках следят за любимыми блогерами

Туляки рассказали, на каких площадках следят за любимыми блогерами

Среди площадок, где подписаны на блогеров, мужчины чаще всего называли ЮТуб, женщины — Телеграм.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения из города.
 
Каждый четвертый туляк утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли у него подписки на блогеров (26%). В качестве места встречи с авторами любимых каналов чаще всего подписчики называли YouTube (60%), Telegram (56%), VK (34%), Instagram (28%, запрещен за территории РФ) и Дзен (22%).

Топ-3 любимых тематик: новости (33%), путешествия (23%), рецепты, спорт и обучение (по 22%).

О том, что у них есть подписки на блоги, рассказали 32% женщин и 20% мужчин. Из блогерских площадок женщины чаще всего называли Телеграм, мужчины — Ютуб. Среди других площадок у женщин больше популярны ВК, Инстаграм и ТикТок (запрещены в РФ), у мужчин — Рутуб, Дзен и Фейсбук.

В топ-3 любимых тем блогов у женщин — рецепты, путешествия и красота. У мужчин — новости, история и наука.

Женщины реже интересуются техноблогами, а также блогами на темы авто, науки, компьютерных игр, IT, охоты и рыбалки. В свою очередь, мужчины мало интересуются темами красоты, моды, здоровья и психологии, искусством, литературой, животными и благотворительностью.

Жители города с зарплатой от 100 тысяч рублей говорили о том, что подписаны на блогеров, реже тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей (22 и 32% соответственно). Респонденты с зарплатой от 100 тысяч, у которых есть подписки, крайне редко называли такие площадки как Одноклассники и ТикТок. Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще всего интересуются обзорами сериалов, граждане с доходом от 100 тысяч — новостными блогами. Такие темы как юмор, лайф-коучинг, красота и фотография более популярны у респондентов с доходом ниже среднего. Блоги про бизнес, историю, науку, финансы, авто и IT значительно чаще называли те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц.


Время проведения: 27 марта — 8 апреля 2024 года

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