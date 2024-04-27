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«Тула-Арена» примет Кубок губернатора по джиу-джитсу
Фото из архива Myslo.

«Тула-Арена» примет Кубок губернатора по джиу-джитсу

Почетным гостем станет чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

С 10 по 12 мая в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» состоится Кубок губернатора Тульской области по джиу-джитсу.
За главный трофей соревнований поборются порядка 600 спортсменов из 17 регионов страны.

Почетным гостем мероприятия станет двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

Как сообщает минспорта Тульской области, в рамках соревнований бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе проведет мастер-класс для спортсменов.

Открытие соревнований 12 мая в 12.00 по адресу: Тула, Калужское шоссе, 18.

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вчера, в 22:10 0
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