В Тульской области коммунальщики тренировались устранять аварии

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Практические занятия прошли в рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заокском, Узловском и Щекинском районах региона.

По поручению главы региона представители сферы ЖКХ отрабатывали совместные действия энерго- и ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и местных властей по ликвидации аварийных ситуаций в условиях низких температур.

Такие тренировки помогают повысить слаженность работы персонала, скорректировать нормативно-правовые акты, регламентные работы и выявить проблемные вопросы для надлежащей подготовки к новому отопительному сезону.

«Каждый этап тренировки позволяет оценить готовность оперативного персонала котельных к запуску резервного котла и скорость прибытия аварийной бригады на место происшествия. Своевременное выявление причин технологического нарушения помогает определить последовательность действий для ликвидации аварии», - сказал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

По его словам, в течение года противоаварийные тренировки пройдут во всех муниципалитетах региона.