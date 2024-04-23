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В Тульской области коммунальщики тренировались устранять аварии
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области коммунальщики тренировались устранять аварии

Практические занятия прошли в рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заокском, Узловском и Щекинском районах региона.

По поручению главы региона представители сферы ЖКХ отрабатывали совместные действия энерго- и ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и местных властей по ликвидации аварийных ситуаций в условиях низких температур.

Такие тренировки помогают повысить слаженность работы персонала, скорректировать нормативно-правовые акты, регламентные работы и выявить проблемные вопросы для надлежащей подготовки к новому отопительному сезону.

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«Каждый этап тренировки позволяет оценить готовность оперативного персонала котельных к запуску резервного котла и скорость прибытия аварийной бригады на место происшествия. Своевременное выявление причин технологического нарушения помогает определить последовательность действий для ликвидации аварии», - сказал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

По его словам, в течение года противоаварийные тренировки пройдут во всех муниципалитетах региона.

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