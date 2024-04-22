Тула будет сотрудничать с Наманганской областью Узбекистана

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

22 апреля на промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев с заместителем хокима Наманганской области Окибжоном Инамовым подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подписано в присутствии заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.

— Тульскую область и Республику Узбекистан связывают надежные партнерские отношения, проверенные временем. Подписанный документ предполагает укрепление связей двух регионов. Уверен, что межрегиональный диалог станет драйвером расширения сотрудничества между Россией и Узбекистаном, — сказал Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что ключевые отрасли экономики Тульской области — тяжелое машиностроение, химическая и металлургическая отрасли. При этом есть потребность в продукции легкой промышленности. В свою очередь, Наманганская область славится текстильными и хлопковыми производствами. В этой связи два региона смогут дополнить друг друга.

Также стороны укрепят взаимодействие в сельском хозяйстве, транспорте, торговле, инвестиционной деятельности, здравоохранении, социальной защите, культуре и искусстве, туризме, спорте и др.