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Тула будет сотрудничать с Наманганской областью Узбекистана
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тула будет сотрудничать с Наманганской областью Узбекистана

Стороны укрепят взаимодействие в сельском хозяйстве, транспорте, торговле, инвестиционной деятельности, здравоохранении и др.

22 апреля на промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев с заместителем хокима Наманганской области Окибжоном Инамовым подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подписано в присутствии заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.

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— Тульскую область и Республику Узбекистан связывают надежные партнерские отношения, проверенные временем. Подписанный документ предполагает укрепление связей двух регионов. Уверен, что межрегиональный диалог станет драйвером расширения сотрудничества между Россией и Узбекистаном, — сказал Вячеслав Федорищев.

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Он отметил, что ключевые отрасли экономики Тульской области — тяжелое машиностроение, химическая и металлургическая отрасли. При этом есть потребность в продукции легкой промышленности. В свою очередь, Наманганская область славится текстильными и хлопковыми производствами. В этой связи два региона смогут дополнить друг друга.

Также стороны укрепят взаимодействие в сельском хозяйстве, транспорте, торговле, инвестиционной деятельности, здравоохранении, социальной защите, культуре и искусстве, туризме, спорте и др.

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ТулаУзбекистан

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