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«Затопил наш участок»: жительница посёлка Победа обвиняет соседа во вредительстве
Фото Оксаны Савельевой.

«Затопил наш участок»: жительница посёлка Победа обвиняет соседа во вредительстве

Около дома Оксаны Савельевой расплескалось болото: пруд рядом с домом вышел из берегов.

В редакцию Myslo обратилась жительница поселка Победа. С двумя детьми она проживает в доме барачного типа с удобствами на улице. Теперь семья даже в туалет выйти не может: участок затоплен вышедшим из берегов прудом, который засыпал сосед при строительстве дома напротив.

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Из обращения Оксаны к властям: «Житель дома № 7-а по улице Мичурина засыпал водоём, находящийся между его и моим домом. Вода подходит к моему дому, скопилась в придомовой территории. Это грозит разрушением фундамента. Со мной проживают несовершеннолетние дети».

— Обращались и в местную, и центральную администрации. Раз приехали, откачали — и на этом все, — говорит местная жительница.

Так придомовая территория Оксаны выглядела в марте, когда вода поднималась из-за таяния льда и снега.

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Бороться с соседом Оксана не может: обращалась к администрации и к нему напрямую, но пока помощи добиться не смогла ни от кого.

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Автор:
сегодня, в 14:37 0
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Событие
подтопление дома
Место
поселок ПобедаСкуратово

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