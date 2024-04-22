«Затопил наш участок»: жительница посёлка Победа обвиняет соседа во вредительстве

Фото Оксаны Савельевой.

Около дома Оксаны Савельевой расплескалось болото: пруд рядом с домом вышел из берегов.

В редакцию Myslo обратилась жительница поселка Победа. С двумя детьми она проживает в доме барачного типа с удобствами на улице. Теперь семья даже в туалет выйти не может: участок затоплен вышедшим из берегов прудом, который засыпал сосед при строительстве дома напротив.

Из обращения Оксаны к властям: «Житель дома № 7-а по улице Мичурина засыпал водоём, находящийся между его и моим домом. Вода подходит к моему дому, скопилась в придомовой территории. Это грозит разрушением фундамента. Со мной проживают несовершеннолетние дети».

— Обращались и в местную, и центральную администрации. Раз приехали, откачали — и на этом все, — говорит местная жительница.

Так придомовая территория Оксаны выглядела в марте, когда вода поднималась из-за таяния льда и снега.

Бороться с соседом Оксана не может: обращалась к администрации и к нему напрямую, но пока помощи добиться не смогла ни от кого.