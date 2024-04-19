В Туле прошел этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

18 апреля на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Состязания проводились впервые.

Организаторы — региональное отделение «Движение Первых» Тульской области и Федерация гонок дронов региона. Тренировки были организованы при поддержке тульского Центра беспилотных систем.

— Центр беспилотных систем, созданный по инициативе главы региона Алексея Геннадьевича Дюмина, уже выпустил более 500 операторов беспилотников. Преподаватели колледжей также освоили навыки эксплуатации техники и готовят кадры по этому профилю. Достижение представителями Тульской области лидирующих позиций в состязаниях укрепляет кадровый потенциал отрасли, — сказал заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский.

В региональном этапе чемпионата приняли участие школьники и студенты колледжей Тулы, Щекинского и Узловского районов.

Соревнования прошли по двум дисциплинам: в симуляторе гонок дронов проверялась скорость прохождения специализированной трассы, а на тестировании инженеров-техников команд оценили уровень их компетенций.

Первое место заняли студенты Тульского государственного технологического колледжа, второе — команда детского технопарка «Кванториум». Они представят Тульскую область в финале Всероссийского чемпионата «Пилоты будущего», который состоится в Казани.