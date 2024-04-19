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В Туле прошел этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошел этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов

Первое место заняли студенты Тульского государственного технологического колледжа.

18 апреля на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Состязания проводились впервые.

Организаторы — региональное отделение «Движение Первых» Тульской области и Федерация гонок дронов региона. Тренировки были организованы при поддержке тульского Центра беспилотных систем.

— Центр беспилотных систем, созданный по инициативе главы региона Алексея Геннадьевича Дюмина, уже выпустил более 500 операторов беспилотников. Преподаватели колледжей также освоили навыки эксплуатации техники и готовят кадры по этому профилю. Достижение представителями Тульской области лидирующих позиций в состязаниях укрепляет кадровый потенциал отрасли, — сказал заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский.

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В региональном этапе чемпионата приняли участие школьники и студенты колледжей Тулы, Щекинского и Узловского районов.

Соревнования прошли по двум дисциплинам: в симуляторе гонок дронов проверялась скорость прохождения специализированной трассы, а на тестировании инженеров-техников команд оценили уровень их компетенций. 

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Первое место заняли студенты Тульского государственного технологического колледжа, второе — команда детского технопарка «Кванториум». Они представят Тульскую область в финале Всероссийского чемпионата «Пилоты будущего», который состоится в Казани.

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