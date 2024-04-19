В администрации Тулы рассказали, когда устранят недоделки после ремонта улицы Кутузова

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В муниципалитете отреагировали на жалобы подписчика Myslo по поводу дорожного ремонта в Пролетарском районе.

Основные претензии у жителя Пролетарского района были к парковочным карманам, в которых бордюры — как зубы дракона, в разные стороны, а также к полному отсутствию благоустройства и не вывезенному строительному мусору. Мужчина возмутился, что улицу Кутузова отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с «тьмой недоделок». Соответствующие фото он прислал в редакцию.

Администрация Тулы ответила на жалобы:

— Все работы по комплексному ремонту улицы Кутузова в рамках «БКД», которые были приняты и оплачены, соответствуют необходимым требованиям, в том числе по результатам лабораторных испытаний.

Виды работ, которые не соответствовали требованиям, оплачены администрацией не были.

Бортовые камни, утверждают в муниципалитете, повредились зимой. А на некоторых участках из-за погодных условий не завершили обратную отсыпку газонной части грунтом.

Работы по отсыпке выполнят в текущем строительном сезоне. Бордюрные камни восстановят до 1 мая.

— Остатки строительного песка и просадка грунта вблизи колодца являются следствием аварийно-восстановительных работ ресурсоснабжающей организации. Администрация города направила требование ресурсоснабжающей организации восстановить благоустройство в месте проведения работ. Обратную засыпку газонов должны выполнить до 1 июля. Напомним, сумма штрафных санкций к подрядчику, выполняющему комплексный ремонт улицы, составила порядка 20 млн рублей, — отметили в муниципалитете.

Улицу Кутузова в прошлом году ремонтировала компания ООО «Универсалтехком». Из Тульской области компания ушла со скандалом и характеристикой «подрядчика с низкой социальной ответственностью».

Эта же фирма ремонтировала часть проспекта Ленина, и распри не утихают до сих пор: «Универсалтехком» подал иск к МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности Тулы» о взыскании задолженности по муниципальному контракту и оплаты госпошлины в общем размере 37 745 531,76 рублей.

Компания запомнилась постоянным переносом сроков сдачи многострадального проспекта Ленина. Туляки оставляли десятки гневных жалоб на качество отремонтированных участков. Общая стоимость работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составила 560 млн рублей. Работу «Универсалтехкома» жестко критиковал губернатор Алексей Дюмин. Чтобы доделать объект, в итоге пришлось привлечь субподрядчика.