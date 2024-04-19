  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В администрации Тулы рассказали, когда устранят недоделки после ремонта ул. Кутузова - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В администрации Тулы рассказали, когда устранят недоделки после ремонта улицы Кутузова
Фото читателя.

В администрации Тулы рассказали, когда устранят недоделки после ремонта улицы Кутузова

В муниципалитете отреагировали на жалобы подписчика Myslo по поводу дорожного ремонта в Пролетарском районе.

Основные претензии у жителя Пролетарского района были к парковочным карманам, в которых бордюры — как зубы дракона, в разные стороны, а также к полному отсутствию благоустройства и не вывезенному строительному мусору. Мужчина возмутился, что улицу Кутузова отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с «тьмой недоделок». Соответствующие фото он прислал в редакцию.

Администрация Тулы ответила на жалобы:

— Все работы по комплексному ремонту улицы Кутузова в рамках «БКД», которые были приняты и оплачены, соответствуют необходимым требованиям, в том числе по результатам лабораторных испытаний.

Виды работ, которые не соответствовали требованиям, оплачены администрацией не были.

Бортовые камни, утверждают в муниципалитете, повредились зимой. А на некоторых участках из-за погодных условий не завершили обратную отсыпку газонной части грунтом.

Работы по отсыпке выполнят в текущем строительном сезоне. Бордюрные камни восстановят до 1 мая.

— Остатки строительного песка и просадка грунта вблизи колодца являются следствием аварийно-восстановительных работ ресурсоснабжающей организации. Администрация города направила требование ресурсоснабжающей организации восстановить благоустройство в месте проведения работ. Обратную засыпку газонов должны выполнить до 1 июля. Напомним, сумма штрафных санкций к подрядчику, выполняющему комплексный ремонт улицы, составила порядка 20 млн рублей, — отметили в муниципалитете. 

 

Улицу Кутузова в прошлом году ремонтировала компания ООО «Универсалтехком». Из Тульской области компания ушла со скандалом и характеристикой «подрядчика с низкой социальной ответственностью».

Эта же фирма ремонтировала часть проспекта Ленина, и распри не утихают до сих пор: «Универсалтехком» подал иск к МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности Тулы» о взыскании задолженности по муниципальному контракту и оплаты госпошлины в общем размере 37 745 531,76 рублей.

Компания запомнилась постоянным переносом сроков сдачи многострадального проспекта Ленина. Туляки оставляли десятки гневных жалоб на качество отремонтированных участков. Общая стоимость работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составила 560 млн рублей. Работу «Универсалтехкома» жестко критиковал губернатор Алексей Дюмин. Чтобы доделать объект, в итоге пришлось привлечь субподрядчика.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:30 −1
Другие статьи по темам
Событие
ремонт Кутузова
Место
Пролетарский районадминистрация Тулыулица Кутузова

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На крышу Тульского областного центра образования упало дерево
На крышу Тульского областного центра образования упало дерево
В минздраве рассказали о состоянии выпавшей из окна трехлетней девочки в Щёкино
В минздраве рассказали о состоянии выпавшей из окна трехлетней девочки в Щёкино
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.