«Мрак и крах максимальный»: возмущенный туляк показал недоделки после ремонта улицы Кутузова

Подписчик Myslo проехался по отремонтированной улице: «Бешеные деньги вывалены ради того, чтобы все это разваливалось».

— Недавно улицу Кутузова серьезно ремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Денег выделили много на эту улицу, — написал в редакцию возмущенный туляк. — И что в итоге? Тьма недоделок! Интересно, как принимали эту улицу?

Если коротко — основные претензии к парковочным карманам, в которых бордюры — как зубы дракона, в разные стороны все; полное отсутствие благоустройства; до сих пор не вывезен строительный мусор.

Кстати, на недоделки туляки жаловались и раньше.

— Все начинается от парковки к ФОКу «Оружейник» и вниз по ул. Кутузова до парка ДК «Металлург», где парковка спортцентра «Новое поколение».

— В рамках ремонта по «БКД» так точно быть не должно, — пишет туляк. — Всё должно быть благоустроено, строительный мусор нельзя оставлять. А между тротуарами и дорогой нужно было разровнять землю, засыпать черноземом. А тут земли по пояс!

— Это мрак и крах максимальный. В «Новом поколении» в эти выходные были крупные соревнования. Люди приезжали со всей страны и обсуждали эту парковку с торца спорткомплекса. Говорят: «Как вы так живете? Почему молчите?»

— Часть улицы Кутузова от Пролетарского парка до поворота на Шатск выглядит ужасно!

— Сейчас, конечно, кое-какие огрехи уже забивает подрастающая трава. Но есть места, которые так и останутся уродливыми.

— Например, вот здесь никакой травы никогда не вырастет. А останется, похоже, вот это.

— Интересно знать, этот подрядчик, который улицу делал, будет ли за это наказан?

Напомним, улицу Кутузова в прошлом году ремонтировала компания ООО «Универсалтехком». Из Тульской области компания ушла со скандалом и характеристикой «подрядчика с низкой социальной ответственностью».

Эта же фирма ремонтировала часть проспекта Ленина, и распри не утихают до сих пор: «Универсалтехком» подал иск к МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности Тулы» о взыскании задолженности по муниципальному контракту и оплаты госпошлины в общем размере 37 745 531,76 рублей.

Компания запомнилась постоянным переносом сроков сдачи многострадального проспекта Ленина. Туляки оставляли десятки гневных жалоб на качество отремонтированных участков. Общая стоимость работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составила 560 млн рублей. Работу «Универсалтехкома» жестко критиковал губернатор Алексей Дюмин. Чтобы доделать объект, в итоге пришлось привлечь субподрядчика.