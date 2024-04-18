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Житель Богородицка переехал в Калугу, чтобы не платить алименты сыновьям
Фото Алексея Пирязева.

Житель Богородицка переехал в Калугу, чтобы не платить алименты сыновьям

Должника разыскали судебные приставы.

На исполнении в отделении судебных приставов находится исполнительное производство в отношении 32-летнего жителя Богородицка. Мужчина обязан выплачивать алименты на содержание сыновей 11 и 9 лет, однако он этого не делал. К тому же должник не трудоустраивался и всячески скрывался от судебных приставов.

— По месту регистрации мужчину застать не удавалось, родственники также не могли внести ясность в вопрос о его местонахождении. В результате должник был объявлен в исполнительный розыск, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тульской области.

В рамках разыскного дела должника нашли в Калуге. Исполнительное производство будет передано по территориальности в калужское ведомство.
 

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сегодня, в 18:31 0
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