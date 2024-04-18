Житель Богородицка переехал в Калугу, чтобы не платить алименты сыновьям

Фото Алексея Пирязева.

На исполнении в отделении судебных приставов находится исполнительное производство в отношении 32-летнего жителя Богородицка. Мужчина обязан выплачивать алименты на содержание сыновей 11 и 9 лет, однако он этого не делал. К тому же должник не трудоустраивался и всячески скрывался от судебных приставов.

— По месту регистрации мужчину застать не удавалось, родственники также не могли внести ясность в вопрос о его местонахождении. В результате должник был объявлен в исполнительный розыск, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тульской области.

В рамках разыскного дела должника нашли в Калуге. Исполнительное производство будет передано по территориальности в калужское ведомство.

