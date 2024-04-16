В тульских в колледжах и техникумах пройдет Единый день открытых дверей

Фото Алексея Пирязева.

20 апреля в колледжах и техникумах, участвующих в Федеральном проекте «Профессионалитет», пройдет Единый день открытых дверей.

График такой:

10.00 — Новомосковский политехнический колледж. Новомосковск, ул. Калинина, 24;

10.00 — Тульский государственный технологический колледж. Тула, 7-й Полюсный проезд, 16;

10.00 — Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова. Тула, ул. Оборонная, 93, корп. 1;

10.00 — Узловский политехнический колледж. Узловая, ул. Тульская, 1;

10.00 — Щекинский политехнический колледж. Щекино, ул. Советская, 1;

11.00 — Донской политехнический колледж. Донской, мкр-н Центральный, ул. 30 лет Победы, 4;

11.00 — Технический колледж им. С. И. Мосина ТулГУ. Тула, ул. Вересаева, 12;

11.00 — Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса. Тула, ул. Металлургов, 70, к. 2; ул. Чмутова, д. 1-в).

Как сообщает министерство образования Тульской области, всех участников Единого дня открытых дверей ждут мастер-классы и профессиональные пробы по направлениям, анкетирование будущих абитуриентов. На родительских собраниях представители образовательных организаций и предприятий-партнеров ответят на интересующие вопросы.