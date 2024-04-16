Росгвардия скупила у туляков оружия на 300 тыс. рублей

В Тульской области продолжается профилактическое мероприятие по добровольной сдаче оружия и боеприпасов.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии принимают хранящееся у населения без соответствующего разрешения огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на возмездной основе.

В марте жители региона сдали уже 100 единиц оружия и более 2100 боеприпасов.

Ведомство напоминает, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, граждане освобождаются от уголовной и административной ответственности. При этом они имеют возможность получить денежное вознаграждение.

За ранее добровольно сданные оружие и боеприпасы гражданам региона выплачено почти 300 000 рублей.