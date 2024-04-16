Фестиваль Крапивы пройдет в Тульской области 1 июня

Фото из архива Myslo.

Стала известна дата проведения фестиваля Крапивы. Праздник пройдет в селе Крапивна Щекинского района 1 июня 2024 года. Один самых любимых фестивалей туляков и гостей города вошел в афишу главных событий проекта «Музейное лето в Туле – 2024», инициированного губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Крапивна – бывший уездный город Тульской губернии, герб которого представляет собой «в золотом поле шесть звездой положенных веток крапивы». Облик его исторического центра не меняется уже более ста лет: здесь по-прежнему сохраняются регулярная планировка, торговые ряды на главной площади, купеческие лавки и обывательские дома. Ежегодно в первые выходные лета здесь собираются мастера, художники, музыканты, чтобы на весь год зарядиться силой природы.

Музыкальная программа фестиваля включает выступление творческих коллективов на центральной площади Крапивны, а также на площадке возле Туристского информационного центра.

В этот день для гостей будут открыты экспозиции Музея Земства и градостроительной истории и Музея русского и современного искусства в Крапивне. Благодаря «Фестивальной почте» – совместному проекту «Ясной Поляны» и Почты России – можно будет отправить из Крапивны открытку друзьям и близким. А Тульская областная научная библиотека откроет на фестивале книжную лавку «Степан Титов».

На фудкорте будут продаваться блюда и напитки с крапивой – здоровая пища, исторически традиционная как для России, так и для многих других стран и народов.

Гостей будут ждать и на площадке крапивных боев. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях – «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку». Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.

На торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместится ярмарка мастеров из разных регионов России. Также можно будет поучаствовать в мастер-классах по традиционным для Тульской области и соседних регионов ремеслам: создать собственную флористическую композицию, сделать обереговую нить из волокон крапивы или поработать на гончарном круге.

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