В Тульском кремле откроется археологическое окно

Фото Тульского музейного объединения.

С 20 апреля на территории Тульского кремля после зимнего периода свои двери для посетителей вновь откроет интересный туристический объект. Напомним, что археологическое окно было сооружено на месте каменного Успенского собора XVII в. Во время раскопок было найдено около 20 тысяч ценных находок, в том числе фрагменты оружия, одежды и быта.

Всех желающих приглашают прикоснуться к истории и своими глазами увидеть уникальную демонстрацию раскопа.

График работы: понедельник — четверг, воскресенье: 10.00 — 18.00,

пятница, суббота: 10.00 — 20.00.

Вход свободный.