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Тульским аграриям компенсируют затраты на топливо
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским аграриям компенсируют затраты на топливо

На оперативном совещании у губернатора обсудили весеннюю посевную.

Глава региона Алексей Дюмин напомнил, что в последние годы тульские аграрии показывают отличные результаты. Каковы планы на этот сезон? О ходе посевной в 2024 году докладывал министр сельского хозяйства Алексей Степин.

Министр уточнил, что сев озимых зерновых и рапса осенью прошлого года составил 270 тыс. га. Состояние посевов после зимовки очень хорошее. Сейчас аграрии ведут подкормку озимых.

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— Общая посевная площадь в 2024 году составит 960 тыс. га. Это выше уровня 2023 года. Основные площади будут засеяны зерновыми, бобовыми, кормовыми и техническими культурами. Уже посеяно 24 тыс. га яровых культур. Темпы посевов соответствуют среднегодовым значениям.

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По словам министра, у тульских аграриев высокая степень готовности к работам. Семенной материал подготовлен в полном объеме.

Сельхозпредприятия активно пополняют запасы минеральных удобрений, средства защиты растений, дизельное топливо. Сельскохозяйственная техника подготовлена к работам полностью.

— Традиционно основными финансовыми источниками посевной являются собственные средства аграриев и средства господдержки. На следующей неделе минсельхоз приступает к выплате самой массовой субсидии — на производство и реализацию зерна. Согласовано льготных кредитов аграриям на сумму более 3 млрд руб., — заявил министр.

Сохранен механизм кредитования тульским аграрным центром — это отпуск материально-технических ресурсов при условии оплаты их после уборки урожая и товарное кредитование предприятиям-переработчикам.

— Ожидаем, что реализация всех мероприятий позволит в текущем году увеличить основные виды сельхозпродукции, — добавил Алексей Степин.

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Алексей Дюмин напомнил о своем поручении отработать четкую логистику доставки ГСМ в посевной и уборочный сезоны, а также об увеличении финансирования этой статьи расходов.

По словам министра сельского хозяйства, ситуация с топливом стабильная, с компанией «Туланефтепродукт» достигнуты договоренности о приоритетной поставке ГСМ тульским аграриям.

Тульский аграрный центр ввел новый вид кредитования — целенаправленно на закупку топлива с отсрочкой платежа. 

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Министр также отметил, что цена топлива сейчас на 30% выше аналогичного периода прошлого года. Поэтому после завершения посевной по поручению губернатора аграрии получат компенсацию затрат на покупку топлива в размере 100 млн руб.

Губернатор поручил Алексею Степину держать вопрос обеспеченности аграриев материально-техническими ресурсами на постоянном контроле.

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Автор:
сегодня, в 16:48 0
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