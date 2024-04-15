Тульские картингисты вошли в десятку сильнейших на Всероссийских соревнованиях по картингу в Грозном

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 12 по 14 апреля в Грозном на картодроме «Крепость Грозная» сильнейшие картингисты России оспаривали «Приз Ахмат». Представители Тульской области в личном зачете показали следующие результаты:

Класс «OK-Junior»

3-е место — Егор Талдыкин, КМС (выступал за команду SMP Racing).

Класс «OK»

6-е место — Андрей Лось, КМС.

Класс «Супер-Мини»

13-е место — Милан Панферов.

Тренируются картингисты под руководством Михаила Кузнеченко.

В настоящее время юные спортсмены готовятся к участию во втором этапе чемпионата и первенства России по картингу, который состоится в Грозном 19–21 апреля.