Тульские картингисты вошли в десятку сильнейших на Всероссийских соревнованиях по картингу в Грозном

С 12 по 14 апреля в Грозном на картодроме «Крепость Грозная» сильнейшие картингисты России оспаривали «Приз Ахмат». Представители Тульской области в личном зачете показали следующие результаты:
Класс «OK-Junior»
3-е место — Егор Талдыкин, КМС (выступал за команду SMP Racing).
Класс «OK»
6-е место — Андрей Лось, КМС.
Класс «Супер-Мини»
13-е место — Милан Панферов.
Тренируются картингисты под руководством Михаила Кузнеченко.
В настоящее время юные спортсмены готовятся к участию во втором этапе чемпионата и первенства России по картингу, который состоится в Грозном 19–21 апреля.