Жители Богородицка более 35 лет страдают от сброса канализации под их дома

Но в администрации говорят, что информация не соответствует действительности.

Первое зафиксированное обращение жителей частного сектора на ул. М. Горького и Овражной в Богородицке датировано осенью 1997 года. Ответ, полученный тогда, напечатан ещё на печатной машинке! С тех пор много грязной воды утекло в ручей, а проблема до сих пор актуальна.

– Огороды затоплены мутной жижей. Ими пользоваться небезопасно – они же загрязнены! А запах такой, что лишний раз окно дома не откроешь, про прогулки на улице вообще не говорю. У детей тошнотворный запах вызывает рвотный рефлекс. Да и не только у детей, – рассказывает Анастасия, одна из жителей этой улицы.

В этом году оказались подтоплены участки порядка 10 домов.

Больше всех от этой застарелой проблемы страдает Любовь Мусатова, ее участок расположен ниже остальных. Именно она и стала первой пытаться обратить внимание властей города на необходимость заняться исправлением ситуации.

Из года в год ей что-то обещали, объясняли, сообщали, доводили до сведения... Результат спустя 35 лет борьбы тот же – огород подтоплен и запах, будто живешь на очистных.

Ответ на первое обращение подготовлен ровно через месяц – а куда спешить? Сроки же его предоставления не нарушены!

В 2002 году администрация признала, что из-за многолетнего сброса ливневых и вешних вод в ручей рядом с частными домами начало образовываться болото, мешающее в том числе и проезду к домом.

Пообещали обследовать ручей и сформировать предложения по очистке его и стоимости этих работ.

На обследование потребовалось больше года. В начале 2003 года еще не была готова смета «для прекращения подтопления земельных участков». Но глава города пообещал, что она будет!

Через пару лет, в 2005 году сумма на осушение местности и очистку русла ручья была наконец-то определена – 400 тыс. рублей. Но легче от этого не стало – денег в бюджете района не было.

Любопытно, что днем ранее датирован ответ от заместителя губернатора Тульской области, подтверждающий сброс именно канализации в ручей и отсутствие в прошлые годы каких-либо проведенных работ.

Главе администрации Богородицкого района поручено принять конкретные меры до конца 2005 года.

О выделении необходимых на это денег из резервных фондов речи не ведется.

Летом 2010 года Любовь Мусатова в ответ на очередное обращение по поводу затопления канализацией её земельного участка и мусора в ручье получила встречную претензию от администрации района за то, что не заключила договор с ООО «Чистогор» – организацией, которая занимается благоустройством, уборкой и вывозом мусора.

Женщина заявляла об отсутствии у нее мусора, но при этом на краю оврага на ул. Горького, где она живет, обнаружена свалка. Два факта в ответе вроде бы никак не связаны, но некий намек присутствует.

Что же касается подтопления, что в этот раз администрация честно заявила: так и должно быть. Сброс ливневой канализации предусмотрен проектом прямиком в ручей (правый приток р. Уперта).

Факт этот никак не оценивается и считается, видимо, допустимым. Помимо этого указываются случаи аварийных ситуаций на КНС №1 и местного молочного завода, расположенных рядом, которые и привели к заболачиваю местности – из серии: ну было и было. Как часто случаются такие аварии, не уточняется.

За последующие два года ситуация не изменилась. В 2012 году эксплуатирующей КНС организации ООО «Гидроснаб» (уже новой, кстати) администрация района поручила не допускать сброс неочищенных вод в ручей.

Было также отмечено, что в ближайшие годы вопрос будет решен: на ул. Восточной и Овражной в рамках долгосрочной целевой региональной программы появится дренирование неких «прибрежных территорий», дабы исключить подтопление.

По прошествии еще 6 лет кардинальное решение так и осталось на бумаге.

В 2018 году Роспотребнадзор подтвердил, что условия проживания на ул. М.Горького являются неудовлетворительными. Причина – загрязнение неочищенными сточными водами.

На необходимость принятия мер указано нынешнему главе администрации района Вадиму Игонину. В том же 2018 году жители обращались в редакцию Myslo.

– К моему дому не может подъехать ни пожарная, ни скорая. В случае чего медики останавливаются около соседей, – рассказывала тогда Любовь Мусатова. – В 2017 году власти, когда отчитывались перед жителями, обещали ликвидировать это болото. Говорили, что деньги на это выделены, но никаких работ мы тут не видели. С 1997 года это продолжается. Я уж не говорю про то, что мы огороды забросили, дышать нечем!

В администрации Богородицкого района тогда в комментарии повторили, что еще годом ранее начали устранять проблему. По словам Вадима Игонина, при строительстве дорогу с улицы Володарского на улицу Тургеневскую пропускную трубу, по которой течет этот ручей под дорогой, положили выше уровня ручья. В 2017 году труба была переложена ниже, это должно было решить проблему.

Но не решило, раз жители пожаловались вновь.

В этот раз Вадим Вячеславович рассказал, что 2020 году на КНС было заменено насосное оборудование.

– КНС работает в штатном режиме. Летом прошлого года совместно с МЧС очистили ручей и прилегающую территорию к КНС от сорной растительности и поросли. Также была углублена водопропускная труба на пересечении улиц Володарского и Тургеневской, здесь же расчистили ручей от древесно-кустарниковой поросли. В феврале 2024 года проведено дополнительное обследование ручья и заболоченной территории и расчистка сточного канала. На текущий год запланированы работы по замене водопропускной трубы на пересечении ул. Володарского и Тургеневской. Замена трубы позволит лучше сходить ливнёвым водам. Сбросов канализации на сегодня нет.

Снова предлагается замена трубы, чтобы после продолжить сброс сточных вод в овраг? Жители, кстати, направили обращение в Роспотребнадзор с просьбой исследовать жидкость, которая сливается к их домам. Они надеются, что лабораторное заключение заставит власти обратить более пристальное внимание на их проблемы.