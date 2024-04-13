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В Туле вандалы сломали дерево на улице Металлистов

В Туле вандалы сломали дерево на улице Металлистов

Глава администрации города Илья Беспалов призвал жителей бережно относиться к городскому имуществу.

Ночью в Туле компания подростов сломала дерево в историческом центре города на ул. Металлистов. Произошедшее прокомментировал глава администрации Илья Беспалов.

– Сегодня ночью в Туле вновь произошел акт вандализма: компания молодых людей подошла и просто сломала дерево. Я не понимаю, что в головах у таких жителей, но они должны знать, что что все участники акта вандализма будут установлены.

Он подчеркнул, что действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения. Информация передана в полицию.

– Эти люди понесут заслуженное наказание и возместят нанесенный ущерб, – добавил сити-менеджер.

Илья Беспалов напомнил тулякам, что надо бережно относиться к городскому имуществу:

– Благоустройство делается за счет бюджетных средств для вас, туляки. И оно должно быть сохранено! – добавил глава администрации Тулы.

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