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250 работодателей и 5000 вакансий: в Тульской области прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства

250 работодателей и 5000 вакансий: в Тульской области прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства

12 апреля в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Набирать сотрудников пришли представители самых разных работодателей. от торговых до промышленных. Каждый из них готов был предложить десятки различных вакансий соискателям. 

Цифра внушительная, а значит исключить конкуренцию просто невозможно: каждому хотелось закрыть максимум вакансий. Многие угощениями и подарками встречали будущих сотрудников. Почти у всех на столах были конфеты, шоколад, пряники, ручки, блокноты.

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Некоторые пошли дальше и создали миниатюрные инсталляции или пригласили аниматоров. 

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Но все же главными преимуществом, конечно, были социальные гарантии и предоставление возможности переобучения по нужным направлениям после трудоустройства:

— В числе соискателей очень много тех, кто сейчас работает, но рассматривает вариант поменять сферу деятельности и профессию, — рассказала начальник отдела по персоналу АО «Тулаточмаш» Ольга Лисенкова. — Поэтому многие работодатели сегодня дают возможность переобучения, и мы в том числе.  Дело в том, что в связи с увеличением гособоронзаказа выросла и потребность в рабочих специальностях: слесарях, операторах, а также инженерных — технологах, конструкторах. Для тех, кто ищет работу, такая площадка, как Всероссийская ярмарка вакансий – это отличная возможность пообщаться с представителям нескольких предприятий, сравнить, какие социальные гарантии и зарплату предлагают, и выбрать для себя оптимальный вариант. Мы уже многие годы предоставляем большое количество различных мер поддержки своим сотрудникам и каждый год обновляем и улучшаем социальный пакет.

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Представители многих предприятий отмечают, что забота о сотрудниках и достойная зарплата – лучшая мотивация для сотрудников. А это положительно сказывается на производительности труда. 

Дмитрий Марков

– Сейчас нам важно повысить производительность труда и дать новый импульс развитию экономики. С 2019 года мы модернизируем центры занятости, они становятся более удобными для соискателей и работодателей. И ярмарка вакансий — еще один эффективный инструмент привлечения высокопрофессиональных кадров в приоритетные отрасли производства, – отметил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Отдельная категория граждан, нуждающаяся в особом внимании – ветераны СВО. Для них была организована бесплатная переподготовка и повышение квалификации по более чем 50 направлениям.

40-летний Виктор Рябченко 26 сентября 2022 года отправился в зону СВО по мобилизации, 1 июня 2023 года был уволен из Вооруженных сил РФ.

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По возвращении продолжил трудиться на прежнем месте, но сейчас задумался о смене работы:

– Хотел бы получить новую специальность или повысить квалификацию. Я по профессии – резчик металла гильотинными ножницами. Она уже не совсем современная, вместо ножниц на многих предприятиях используют лазер или плазменную резку. Информации на ярмарке много, выбор большой. Предлагают и переучиться, но и оказалось, что есть вакансии по моей специальности. Рад, что помогают участникам СВО в трудоустройстве. Многим из тех, кто принимал участие в боевых действиях, сложно адаптироваться к гражданской атмосфере. А забота со стороны работодателей помогает легче морально восстановиться и начать обычную жизнь.

Кстати, на ярмарке специалисты тульского филиала Фонда «Защитники Отечества» консультировали участников СВО и членов их семей по вопросам предоставления мер поддержки.

Для тех, кто после собеседований на ярмарке вакансий подал заявление о приеме на работу, был приготовлен дополнительный бонус – лотерея с памятными подарками от работодателей.

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Подростки приняли участие в экспресс-викторине «Куда пойти учиться» и смогли подобрать для себя варианты подработки на каникулах.

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14-летняя Маргарита Вырлан пришла на ярмарку вакансий, чтобы найти работу на лето:

Маргарита Вырлан

– В этом году решила провести лето с пользой и поэтому хотела найти на время каникул работу. Поэтому пришла ознакомиться с возможными вакансиями. Что же касается будущей профессии, то пока в планах по окончании школы учиться на тренера по гимнастике, потому что у меня КМС по этому в иду спорта. Но хотелось бы проверить себя на всякий случай и пройти тестирование на профориентацию.

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Ярмарка также прошла в кадровых центрах «Работа России» в Новомосковске, Щекине, Алексине, Узловой, Суворове и Ефремове. Порядка 250 работодателей оборонно-промышленного комплекса, легкой и пищевой промышленности, ЖКХ, транспортных перевозок, здравоохранения, образования и социальной сферы представили более 5 тыс. вакансий. Всего ярмарку посетили более 4 тыс. жителей Тульской области.

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