250 работодателей и 5000 вакансий: в Тульской области прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства

Набирать сотрудников пришли представители самых разных работодателей. от торговых до промышленных. Каждый из них готов был предложить десятки различных вакансий соискателям.

Цифра внушительная, а значит исключить конкуренцию просто невозможно: каждому хотелось закрыть максимум вакансий. Многие угощениями и подарками встречали будущих сотрудников. Почти у всех на столах были конфеты, шоколад, пряники, ручки, блокноты.

Некоторые пошли дальше и создали миниатюрные инсталляции или пригласили аниматоров.

Но все же главными преимуществом, конечно, были социальные гарантии и предоставление возможности переобучения по нужным направлениям после трудоустройства:

— В числе соискателей очень много тех, кто сейчас работает, но рассматривает вариант поменять сферу деятельности и профессию, — рассказала начальник отдела по персоналу АО «Тулаточмаш» Ольга Лисенкова. — Поэтому многие работодатели сегодня дают возможность переобучения, и мы в том числе. Дело в том, что в связи с увеличением гособоронзаказа выросла и потребность в рабочих специальностях: слесарях, операторах, а также инженерных — технологах, конструкторах. Для тех, кто ищет работу, такая площадка, как Всероссийская ярмарка вакансий – это отличная возможность пообщаться с представителям нескольких предприятий, сравнить, какие социальные гарантии и зарплату предлагают, и выбрать для себя оптимальный вариант. Мы уже многие годы предоставляем большое количество различных мер поддержки своим сотрудникам и каждый год обновляем и улучшаем социальный пакет.

Представители многих предприятий отмечают, что забота о сотрудниках и достойная зарплата – лучшая мотивация для сотрудников. А это положительно сказывается на производительности труда.

Дмитрий Марков – Сейчас нам важно повысить производительность труда и дать новый импульс развитию экономики. С 2019 года мы модернизируем центры занятости, они становятся более удобными для соискателей и работодателей. И ярмарка вакансий — еще один эффективный инструмент привлечения высокопрофессиональных кадров в приоритетные отрасли производства, – отметил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Отдельная категория граждан, нуждающаяся в особом внимании – ветераны СВО. Для них была организована бесплатная переподготовка и повышение квалификации по более чем 50 направлениям.

40-летний Виктор Рябченко 26 сентября 2022 года отправился в зону СВО по мобилизации, 1 июня 2023 года был уволен из Вооруженных сил РФ.

По возвращении продолжил трудиться на прежнем месте, но сейчас задумался о смене работы:

– Хотел бы получить новую специальность или повысить квалификацию. Я по профессии – резчик металла гильотинными ножницами. Она уже не совсем современная, вместо ножниц на многих предприятиях используют лазер или плазменную резку. Информации на ярмарке много, выбор большой. Предлагают и переучиться, но и оказалось, что есть вакансии по моей специальности. Рад, что помогают участникам СВО в трудоустройстве. Многим из тех, кто принимал участие в боевых действиях, сложно адаптироваться к гражданской атмосфере. А забота со стороны работодателей помогает легче морально восстановиться и начать обычную жизнь.

Кстати, на ярмарке специалисты тульского филиала Фонда «Защитники Отечества» консультировали участников СВО и членов их семей по вопросам предоставления мер поддержки.

Для тех, кто после собеседований на ярмарке вакансий подал заявление о приеме на работу, был приготовлен дополнительный бонус – лотерея с памятными подарками от работодателей.

Подростки приняли участие в экспресс-викторине «Куда пойти учиться» и смогли подобрать для себя варианты подработки на каникулах.

14-летняя Маргарита Вырлан пришла на ярмарку вакансий, чтобы найти работу на лето:

Маргарита Вырлан – В этом году решила провести лето с пользой и поэтому хотела найти на время каникул работу. Поэтому пришла ознакомиться с возможными вакансиями. Что же касается будущей профессии, то пока в планах по окончании школы учиться на тренера по гимнастике, потому что у меня КМС по этому в иду спорта. Но хотелось бы проверить себя на всякий случай и пройти тестирование на профориентацию.

Ярмарка также прошла в кадровых центрах «Работа России» в Новомосковске, Щекине, Алексине, Узловой, Суворове и Ефремове. Порядка 250 работодателей оборонно-промышленного комплекса, легкой и пищевой промышленности, ЖКХ, транспортных перевозок, здравоохранения, образования и социальной сферы представили более 5 тыс. вакансий. Всего ярмарку посетили более 4 тыс. жителей Тульской области.