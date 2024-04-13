В Туле до конца апреля покрасят все остановочные павильоны

Покрытие уже обновили на 150 остановочных павильонах в Заречье, сообщает администрация Тулы.
Сегодня работы проводили в Пролетарском и Советском округах. Завершить покраску остановочных павильонов города подрядчик должен к 30 апреля.
Работы уже начались и проводятся во всех округах города.
Покрытие уже обновили на 150 остановочных павильонах в Заречье, сообщает администрация Тулы.
Сегодня работы проводили в Пролетарском и Советском округах. Завершить покраску остановочных павильонов города подрядчик должен к 30 апреля.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram