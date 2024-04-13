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В Туле до конца апреля покрасят все остановочные павильоны

В Туле до конца апреля покрасят все остановочные павильоны

Работы уже начались и проводятся во всех округах города.

Покрытие уже обновили на 150 остановочных павильонах в Заречье, сообщает администрация Тулы.

Сегодня работы проводили в Пролетарском и Советском округах. Завершить покраску остановочных павильонов города подрядчик должен к 30 апреля.

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