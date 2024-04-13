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Лишили прав: а можно их не отдавать и как вернуть права? Разъяснение тульского УГИБДД

Лишили прав: а можно их не отдавать и как вернуть права? Разъяснение тульского УГИБДД

В ведомстве напомнили порядок возврата прав на управление транспортным средством, а так же о том, почему выгоднее сдать удостоверение сразу, чем затягивать.

Водитель, лишенный прав на управление транспортным средством, должен с течение трех рабочих дней со дня вступления в силу постановления суда, сдать удостоверение, если документ утрачен – сообщить об этом. В последнем случае водительское удостоверение внесут в базу розыска утраченных документов и дальнейшее пользование им будет невозможно, напоминает группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Если гражданин не выполняет решение суда, то период лишения приостанавливается: водитель считается лишенным права управления, при этом назначенный срок не начинает истекать.

Фактически при уклонении от сдачи водительского удостоверения водители увеличивают период, в течение которого они считаются лишенными права управления транспортными средствами.

Для возврата водительского удостоверения потребуется сдать теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. Причем, пройти его можно даже во время действия срока лишения, но не ранее, чем пройдет половина срока наказания, указанного в постановлении о лишении права управления.

Сразу после окончания срока лишения права управления можно обратиться в подразделение Госавтоинспекции для возврата удостоверения.

Если водитель лишен права управления за нетрезвое вождение или отказ от прохождения освидетельствования, то ему необходимо для получения документа предоставить еще и медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

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