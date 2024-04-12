В Туле утвердили состав молодежной избирательной комиссии

В пятницу, 12 апреля, состоялось 54-е внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области.
Члены облизбиркома приняли постановление «О формировании Молодежной избирательной комиссии Тульской области». В состав комиссии вошли 14 человек от 16 до 27 лет. Их кандидатуры предложили региональные отделения партий и общественные активисты.
— В состав Молодежной избирательной комиссии подали свыше 30 заявок. Ребята прошли тестирование и собеседование. По итогам испытаний сформировали состав МИК. Срок их полномочий — 1 год, — рассказали в пресс-службе региональной ЦИК.
Председателем Молодежной избирательной комиссии Тульской области назначен Иван Кутищев. Он возглавляет МИК с 2022 года.
В этом году Молодежной избирательной комиссии Тульской области исполняется 15 лет.