В Туле утвердили состав молодежной избирательной комиссии

В нее вошли 14 человек от 16 до 27 лет.

В пятницу, 12 апреля, состоялось 54-е внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области.

Члены облизбиркома приняли постановление «О формировании Молодежной избирательной комиссии Тульской области». В состав комиссии вошли 14 человек от 16 до 27 лет. Их кандидатуры предложили региональные отделения партий и общественные активисты.

— В состав Молодежной избирательной комиссии подали свыше 30 заявок. Ребята прошли тестирование и собеседование. По итогам испытаний сформировали состав МИК. Срок их полномочий — 1 год, — рассказали в пресс-службе региональной ЦИК.

Председателем Молодежной избирательной комиссии Тульской области назначен Иван Кутищев. Он возглавляет МИК с 2022 года.

В этом году Молодежной избирательной комиссии Тульской области исполняется 15 лет.