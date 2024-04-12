На улице Рязанской в Туле загорелся гараж

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, возгорание гаража произошло на ул. Рязанской. На место происшествия незамедлительно выехали по одному пожарному расчету ПСЧ-5, ПСЧ-1 и ПСЧ-19.

Пострадавших нет.