На улице Рязанской в Туле загорелся гараж

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, возгорание гаража произошло на ул. Рязанской. На место происшествия незамедлительно выехали по одному пожарному расчету ПСЧ-5, ПСЧ-1 и ПСЧ-19.
Пострадавших нет.
Автомобилисты заметили клубы дыма в районе улицы Овражной.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, возгорание гаража произошло на ул. Рязанской. На место происшествия незамедлительно выехали по одному пожарному расчету ПСЧ-5, ПСЧ-1 и ПСЧ-19.
Пострадавших нет.
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