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В Туле пройдет творческая встреча с кинокритиком Наталией Примаковой

В Туле пройдет творческая встреча с кинокритиком Наталией Примаковой

Зрители посмотрят вместе с ней комедию Карена Шахназарова «Курьер», а затем обсудят этот фильм.

13 апреля в ретрокинотеатре «Майский» состоится творческая встреча с кинокритиком, сценаристом и режиссёром документального кино, ведущей Наталией Примаковой.

Мероприятие проводится в рамках делового форума «Мы: вчера, сегодня, завтра», посвященного 80-летию Тульского областного Дома народного творчества.

Зрители посмотрят комедию Карена Шахназарова «Курьер», снятую в 1986 году по сценарию Александра Бородянского. После просмотра состоится обсуждение картины вместе с кинокритиком.

Начало в 14.00. Вход свободный. Бронирование мест по телефону: 8 (4872) 70-43-59. Адрес: ул. 9 Мая, 1-а.

Возрастное ограничение: 0+
 

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